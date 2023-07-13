Bursa'da hasadı yapılan buğday tarlasında korkutan yangın! 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü
Korkutan yangın saat 17.00 sularında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki buğday tarlasında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Yangın saat 17.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi'nde çıktı.
Buğday tarlasından yayılan dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangının, rüzgarın etkisiyle bir anda büyümesiyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına destek verdi.
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.
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