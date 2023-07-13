13 Temmuz 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Bursa'da hasadı yapılan buğday tarlasında korkutan yangın! 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü

Bursa'da hasadı yapılan buğday tarlasında korkutan yangın! 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.07.2023
ABONE OL
Bursa’da hasadı yapılan buğday tarlasında korkutan yangın! 1 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü

Korkutan yangın saat 17.00 sularında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki buğday tarlasında meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, ekiplerin 1 saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Yangın saat 17.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Tatkavaklı Mahallesi'nde çıktı.

Buğday tarlasından yayılan dumanları gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının, rüzgarın etkisiyle bir anda büyümesiyle Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı.

Yangında 30 dönüm ekili alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede buğday hasadının yapılmış olması ise olası maddi zararın önüne geçti.

Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA