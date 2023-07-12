Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar’ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar’ı vahşice öldürmüştü! Tutuklanan şüphelinin ifadesi kan dondurdu

İŞTE ŞÜPHELİNİN İLK İFADESİ

Başlatılan soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, gazetede daha önce çalışan ve 3 yıl önce işten çıkarılan Hakan Ö. isimli cinayet zanlısının birkaç gün önce Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar ile buluştuğu belirlendi. İkilinin buluştuktan sonra, zanlının Bayrampaşa'da bulunan evine gittiği tespit edildi. Cinayet zanlısı Hakan Ö.'nün Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerine verdiği ifadede, "Sohbet ederken eski konular açıldı, tartıştık. Sinirlenerek boğdum" dediği öğrenildi.

MUHAMMED NUH KASADAR CİNAYETİNDE FİDYE DETAYI!

19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar, geçen Pazartesi günü ortadan kaybolunca gazeteci yazar olan babası Mustafa Kasadar polise gidip şikayette bulundu.

MUHAMMED NUR KASADAR'I PARÇALARA AYIRDI

İddiaya göre oğlunu eski çalışanlarından olan ve ailecek yakından tanıdıkları Hakan Ö. kaçırmış ve fidye istemişti. Yapılan görüşmede şüpheli ilk olarak 40 bin dolar fidye istedi.

FİDYE ALIŞVERİŞİNİ POLİS AYARLADI

Daha sonra yapılan pazarlıkla 70 bin liraya razı oldu. Polis ekipleri fidye alışverişi ayarlayıp şüpheli ile anlaşma sağlandı.

'ESKİ KONULARDAN ARAMIZDA TARTIŞMA ÇIKTI'

Gasp Büro'da sorguya alınan Hakan Ö, ifadesinde, ''Babasının işyerinde çalışıyorum bu nedenle tanıyorum. Geçen pazartesi günü yemek yemek için buluştuk.

Yemekten sonra Bayrampaşa'da bulunan evime geçtik. Evde sohbet ederken eski konular açıldı. Aramızda tartışma çıktı. Sinirlenerek boğdum.

Daha sonra cesetten kurtulmak istedim. Cesedin kokmaması için da parçalayarak derin dondurucuya koydum" dedi.

Hakan Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilecek.

KUMAR BORCU VARMIŞ

Öte yandan şüpheli Hakan Ö'nün ailenin daha önceden yanında çalışan işçileri olduğu bir süre sonra kumar borcuna girdiği ve işten ayrıldığı öne sürüldü.

Hakan Ö.'nün kumar yüzünden borcu olduğu için 19 yaşındaki genci kaçırıp fidye yoluna başvurduğu iddia edildi.

TUTUKLANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerince, ailesinin 11 Temmuz'da kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki Muhammed Nuh Kasadar'ın öldürülmesine ilişkin yapılan çalışmada gözaltına alınan Hakan Ö'nün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, polis eşliğinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gönderildi.

Hakan Ö'nün emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf ettiği, iple boğarak öldürdüğü maktulün cesedini parçalayarak dondurucuya koyduğunu söylediği öğrenildi.

Soruşturma savcılığına çıkarılan şüpheli, ifadesinin ardından "kasten öldürme" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde sorgusu yapılan Hakan Ö. tutuklandı.

CENAZE YARIN KALDIRILACAK

Öte yandan, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürülen Kasadar'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın oğlu Muhammed Nuh Kasadar'ın cenazesinin, yarın Fatih Camisi'nde cuma namazı sonrası kılınacak namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verileceği belirtildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Milli Gazete yazarı Mustafa Kasadar'ın 19 yaşındaki oğlu Muhammet Nur Kasadar'ı iple boğduktan sonra parçalara ayırarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Hakan Öztürk'ün savcılık ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli Öztürk ifadesinde, aileden fidyeyi alabilmek için parçalamadan önce fotoğrafını çektiğini söyledi.

Şüpheli Hakan Öztürk ifadesinde ilkokul mezunu olduğunu, en son taksi şoförü olarak çalıştığını ve evli, bir çocuk babası olduğunu söyledi. Mustafa Kasadar'ı ve oğullarını mahalleden tanıdığını, sohbetlerine de katıldığını ifade eden şüpheli, maktülün ağabeyi Ömer Kasadar'a ait olan Ravza Kitap isimli işyerinde 2,5 yıl kadar kitap toplayıcı ve satın alma müdürü olarak çalıştığını anlattı. Öztürk, mesai ücretlerini vermediklerini belirterek "Ama ben de bunu fazla dert etmiyordum, çünkü iş yerini seviyordum. Arkadaşım Enes, yanıma gelerek 'Bunlar seni kullanıyorlar, sana mesai ücreti vermeleri gerekiyor' dedi. Ben de Ömer Kasadar tarafından kullanıldığımı anladım, bir süre sonra işten çıktım. Sonrasında psikolojik zorluklar çekmeye başladım" dedi.

BERABER FOTOĞRAF ÇEKİLMİŞLER

Maktul ile iş yerinde beraber çalıştıklarını aralarının çok iyi olduğunu ifade eden şüpheli Öztürk, iki hafta önce kedi almak istemesi üzerine maktül ile iletişim kurduğunu, sonrasında yemek planı yaptıklarını belirtti. Olay günü Cağaloğlu'nda yemek yedikten sonra evine nargile içmeye gittiklerini söyleyen Öztürk, evde maktülü sevgilisinin aradığını, sevgilisine beraber çekildikleri fotoğrafları attıklarını söyledi. Maktul kendisine aldığı telefonu gösterdiğini, yarı parasını ağabeyi Ömer Kasadar'ın ödediğini söylemesi üzerine "O para vermez" diyerek sinkaflı küfrettiğini belirten Hakan Öztürk, küfür üzerine maktulün kendisine yumruk attığını, bunun üzerine kendisini kaybederek yumruk attığını anlattı.

İZLEDİĞİ DİZİLERDEN ÖRNEK ALMIŞ

Maktul ile boğuşmaya başladıklarını söyleyen Öztürk, "Kırmızı çamaşır ipini boynuna geçirip tüm gücümle 4-5 dakika sıktım. Suratına baktığımda öldüğünü fark ettim. Yarım saat ne yapacağımı düşündüm, cesedi kaldırmam gerektiği aklıma geldi. İzlediğim filmlerden ve dizilerden cesedi bavula koyup kurtuldukları aklıma geldi. Bu işin parasız olmayacağı, ayrıca kira borcum olduğu için fidye istemek aklıma geldi. Cesedi parçalamadan önce ağabeyi Ömer'e mesaj attım. 'Kardeşin elimizde geri almak istiyorsan connected 2m adlı uygulamasından kasadari diye hesap açtığımı, ona yazmamı beklemesini söyledim. Sonra telefonu evin önündeki çöpe attım" diye konuştu.

"YANIMDA KİMSE YOKTU"

Sonrasında salonda yatılı vaziyetteki maktulü banyoda parçalara ayırdığını anlatan şüpheli, fidyeyi alabilmek için de parçalamadan önce fotoğrafını çektiğini söyledi. Şüpheli, duşakabinde ahşap bıçağıyla boğazını kestiği maktulün önce derisini yüzdüğünü, bunun sebebinin daha küçük parçalara ayırmak olduğunu anlattı. Bedenini parçalara ayırdıktan sonra etrafı temizlediğini anlatan şüpheli, Ömer Kasadar'dan 40 bin dolar istediğini, kardeşini parçalamadan önceki fotoğrafını gönderdiğini söyledi. Ağabeyini fidye parası için Gazi Mahallesindeki parkın içindeki çöp konteynırına bırakmasını söyleyen şüpheli, burada parayı ararken polis tarafından yakalandığını anlattı. Şüpheli Öztürk, "Yanımda kimse yoktu. Olaydan bir ay önce intihara teşebbüs ettim, tedavi oldum. Bana hap verdiler, bu hapı olay günü de aldım. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım" dedi.