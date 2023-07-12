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Son dakika: Antalya ve Muğla'da yangın! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Son dakika: Antalya ve Muğla’da yangın! Çok sayıda ekip olay yerine sevk edildi

Son dakika haberleri... Muğla'nın Milas ilçesi ile Antalya'nın Kaş ilçesindeki ormanlık alanlarda yangın çktı. Henüz belirlenemeyen yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Milas ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Güvercinlik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

KAŞ İLÇESİNDE DE YANGIN

Antalya'nın Kaş ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bozkaya Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangına 2 helikopter, 3 ilk müdahale aracı, 1 su ikmal aracı ve 3 arazözle müdahale ediyor.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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