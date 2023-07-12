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Köpekbalığı sanıp taşladılar! Bakın ne çıktı…

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 12.07.2023 Güncelleme Tarihi: 12.07.2023
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Köpekbalığı sanıp taşladılar! Bakın ne çıktı…

Antalya'da denize giren vatandaşlar, su yüzeyinde yüzgeçli bir balık görünce köpekbalığı paniğine kapıldı. Köpekbalığı düşündükleri balığı taşlayan vatandaşların o anları sosyal medyada gündem oldu

Antalya'da denize giren vatandaşlar, su yüzeyinde yüzgeçli bir balık görünce köpekbalığı paniğine kapıldı.

Köpekbalığı sanıp taşladılar! Bakın ne çıktı…

Balığı taşlayan vatandaşların o anları sosyal medyada gündem oldu

Köpekbalığı sanıp taşladılar! Bakın ne çıktı…

Söz konusu balığın mızrak balığı olduğu öğrenildi.

Köpekbalığı sanıp taşladılar! Bakın ne çıktı…

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