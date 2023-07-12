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Valilik duyurdu: Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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Valilik duyurdu: Bir ilde daha ormanlara giriş yasaklandı

Bolu'da ormanlara giriş ile milli ve tabiat parklarında ateş ve mangal yakılması yasaklandı. Kentte ayrıca kamping işletmeleri haricinde; orman içinde ya da bitişinde kamp yapılması, çadır kurulması ve ormanlara yakın yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı maddeler kullanılması yasaklandı.

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