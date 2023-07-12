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Sakarya'da 18 eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.07.2023
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Sakarya’da 18 eş zamanlı operasyon: 18 gözaltı

Son dakika haberleri... Sakarya’da polis ekiplerince bir günde gerçekleştirilen 18 eş zamanlı operasyonda çeşitli suçlardan aranması bulunan 18 kişi gözaltına alındı.

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