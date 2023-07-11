Mersin'de korkutan orman yangını!
Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Çavuşlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
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