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Mersin'de korkutan orman yangını!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2023 Güncelleme Tarihi: 11.07.2023
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Mersin’de korkutan orman yangını!

Mersin'in Tarsus ilçesinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Çavuşlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve uçağı ile çok sayıda arazöz ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

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