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Muğla'da korkutan orman yangını: 3 saat sonra kontrol altına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Muğla’da korkutan orman yangını: 3 saat sonra kontrol altına alındı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bu sabah saatlerinde orman yangını çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 helikopter ve 6 uçak ile havadan, 25 arazöz, 2 dozer ve 207 personelle karadan müdahale edildi. Yangın, 14.30 sularında kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Muğla'nın Dalyan ve Eskiköy mahalleleri arasındaki ormanda, saat 11.30 sularında yangın çıktı. Alevler, kısa sürede büyüdü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangına, ekipler havadan ve karadan müdahale etti.

3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Orman yangınına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 9 helikopter ve 6 uçak ile havadan, 25 arazöz, 2 dozer ve 207 personelle karadan müdahale edildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

Yangın, 14.30 sularında kontrol altına alındı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangınla ilgili Ortaca Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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