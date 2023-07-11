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15 Temmuz'un yedinci yıldönümünde halkın destansı direnişi anılacak

YAŞAM
Giriş Tarihi: 11.07.2023
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15 Temmuz’un yedinci yıldönümünde halkın destansı direnişi anılacak

15 Temmuz 2016 tarihinde, cumhuriyetimizi, ulusal egemenliğimizi ve laik devletimizi ortadan kaldırmayı amaçlayan FETÖ destekli hain darbe girişiminin kahraman Türk milleti bertaraf edilişinin yedinci yıldönümü sebebiyle Turkuvaz Medya Grubu tarafından Atatürk Kültür Merkezi, Çok Amaçlı Salon’da 13-16 Temmuz arasında "15 Temmuz Fotoğraf Sergisi" düzenlenecek.

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