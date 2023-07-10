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İstanbul Sultangazi'de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü!

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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İstanbul Sultangazi’de ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü!

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Mimar Sinan Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, Sultangazi'de bulunan Mimar Sinan Kent Ormanı'nda saat 15.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ormanda ağaçların arasından yükselen dumanları gören güvenlik görevlileri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ormanda bulunan vatandaşlar güvenlik görevlileri tarafından güvenli alana çıkarıldı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına karadan müdahale ederken Orman Genel Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme helikopteri de havadan destek verdi.

Yangın, müdahalelerin ardından daha fazla büyümeden söndürüldü.

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