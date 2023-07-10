İzmir'de yediği köfte ve karnıyarıktan sonra hayatını kaybetmişti! 5 yaşındaki Ece’nin 454 gündür ölüm nedeni belirlenemedi
Türkiye günlerce 5 yaşındaki Ece Melisa Mercankaya için gözyaşı dökmüştü. 13 Nisan 2022 tarihinde İzmir’de bir AVM’de yediği yemekten sonra rahatsızlanarak hayatını kaybeden küçük Melisa’nın vefatının ardından onca zamana rağmen ölüm sebebi kayıtlara ‘belirsiz’ olarak geçti. Melisa’nın detaylı otopsi sonucu ise 454 güne rağmen henüz çıkmadı. Bu süreçte kanser nedeniyle bir göğsü alınıp, kalp yetmezliği çeken 34 yaşındaki anne Hasret Mercankaya, "Onca zaman geçmesine rağmen hala otopsi sonucunda da bir gelişme yok" dedi. İşte kahrden olayın detayları...
Belçika'dan tatil için Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen emlak danışmanı 38 yaşındaki Cihan Mercankaya, eşi Hasret Mercankaya, çocukları Ece Melisa Mercankaya ve 4 yaşındaki Ege Mercankaya, geçen yıl 13 Nisan'da, İzmir'in Gaziemir ilçesindeki restoranda yemek yedi. 4 kişilik aile, yemek sonrası Didim'e döndü.
Bir süre sonra Hasret Mercankaya ile çocukları rahatsızlandı. Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ile 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri, yine aynı hastaneye gitti.
ECE MELİSA HAYATINI KAYBETTİ
Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise 1 gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ege Mercankaya da 13 Haziran'da tedavisinin ardından taburcu edildi. Ece Melisa'nın ön otopsi raporunda ölüm nedeni ise 'belirsiz' olarak kayda geçti.
Ece Melisa'dan alınan örnekler ile yapılan detaylı otopsinin sonucu aradan geçen 454 güne rağmen henüz çıkmadı.
DEDESİ DE HASTALIĞA YAKALANDI
Kızını kaybetmenin acısını yaşayan Hasret Mercankaya, meme kanseri tedavisi için geçen yıl aralık ayında eşi ve oğlu ile Belçika'ya döndü. Doktorlar, tetkikler sonrası Hasret Mercankaya'nın sol memesini operasyon ile aldı. Hasret Mercankaya'nın babası Davut Ülgen de aşırı stres ve sıkıntıdan; insan vücudu savunma sisteminin, trombositleri zarar verici etki olarak kabul edip işaretlemesi ve imha etmesiyle oluşan rahatsızlık olarak bilinen İmmün Trombositopenik Purpura (İTP) hastalığına yakalandı.
"OTOPSİ SONUCUNU BEKLİYORUZ"
Kanser hastası annesi Hasret Mercankaya'ya ise bu kez de kalp yetmezliği teşhisi konuldu.
Kızını kaybettikten sonra büyük üzüntü yaşadığını belirten Mercankaya, "Aksilikler bitmedi. Bir süre önce sol göğsüm operasyon ile alındı. Şimdi de kalp yetmezliği yaşıyorum. Ayrıca aradan onca zaman geçmesine rağmen hala otopsi sonucunda da bir gelişme yok. Oğlum Ege Mercankaya ile güç bulmaya çalışıyorum. Ancak kalbim güçsüzleşti. Şimdi de kalp sorunum var. Yaşıma göre, kalbim daha yaşlıymış. Kalp pompalama gücü normal bir insanda, 55/60 olması gerekiyor. Benim ise 40'a düşmüş. İlaç tedavisi görüyorum. Kalbimi stabil tutmaya çalışıyorlar. Bir de otopsi sonucunu bekliyoruz. Artık sonucun çıkmasını temenni ediyoruz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray - Kisvarda FC hazırlık maçı saat kaçta? Galatasaray Kisvarda hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?
- MTV ÖDEME TARİHLERİ 2023! MTV ek vergi ne zaman ödenecek, kimler muaf olacak? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
- 10 TEMMUZ GÜNCEL BENZİN FİYATLARI | Akaryakıt fiyatları ne kadar, motorin indirim var mı? İstanbul, İzmir, Ankara...
- IPHONE ZAMMI SON DAKİKA | Zamlı iphone 12, 13, 14 Pro, Pro Max fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? APPLE TEMMUZ 2023 FİYAT LİSTESİ!
- Yeni KDV ne zaman yürürlüğe girecek 2023? SON DAKİKA | Temmuz zammı ile KDV oranı ne kadar, yüzde kaç oldu?
- SİGARA FİYAT LİSTESİ 2023! Sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz, en pahalı sigara ne kadar? 10 Temmuz sigara zammı ile güncel fiyatlar...
- AF YASASI son dakika çıktı mı 2023? Mahkumlara af yolda mı, çıkacak mı? Denetimli serbestlik, genel, kısmi af, Adalet Bakanlığı ceza indirimi...
- Fatma Meriç Yılmaz kimdir? Kızılay'ın ilk kadın başkanı Fatma Meriç Yılmaz kaç yaşında, nereli?
- Zuhal Topal'ın kilo verme yöntemi! Bu besini tüketerek 35 kilo verdi! Her gün 1 kaşık...
- Üniversiteler ne zaman açılacak 2023? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?
- Faizsiz 150.000 TL evlilik kredisi başvuruları başladı mı? Evlilik kredisi ne zaman verilecek? Aile ve Gençlik bankası...
- Milyonların işini kolaylaştıracak! Veliler derin bir oh çekecek! İşte, yeni e-Devlet hizmeti...