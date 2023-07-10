Israrcı eski sevgili dehşeti yaşadı! Yol kesince kurşunların hedefi oldu

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun ağır olduğu tespit edilen Teksögüt, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Teksögüt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.