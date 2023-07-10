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Israrcı eski sevgili dehşeti yaşadı! Yol kesince kurşunların hedefi oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2023 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023
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Israrcı eski sevgili dehşeti yaşadı! Yol kesince kurşunların hedefi oldu

Bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi 54 yaşındaki Mustafa Teksöğüt tarafından takip edilen Esra A., dehşet saçtı. Esra A., uzaklaştırma kararı aldırdığı sevgilisi yolunu kesince silahını çıkararak 3 el ateş etti. Hastaneye kaldırılan Teksöğüt, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kuşadası ilçesi Hacıfeyzullah Mahallesi Yedi Eylül İlköğretim Okulu önünde saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda Esra A. otomobiliyle seyir halindeyken, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı eski sevgilisi Mustafa Teksögüt tarafından hafif ticari aracıyla önünü kesti.

İkili arasında sözlü başlayan tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüşünce Esra A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksögüt'e 3 el ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI
Boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla Teksögüt, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde durumunun ağır olduğu tespit edilen Teksögüt, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Teksögüt yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayı gerçekleştiren Esra A. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

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