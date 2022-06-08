Gurbetçi ailenin minik kızı yediği köfte ve karnıyarıktan sonra öldü! Ablasını kaybeden minik Ege’nin o sorusu boğazları düğümledi

Belçika'dan tatil yapmak üzere Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen 37 yaşındaki emlak danışmanı Cihan ile 33 yaşındaki Hasret Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir AVM'deki restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile birlikte köfte ve karnıyarık yedi. Aile, yemekten sonra Didim'e döndü. Bir müddet sonra Hasret Mercankaya ve çocukları kötüleşti.