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Haberler Galeri Gurbetçi ailenin minik kızı yediği köfte ve karnıyarıktan sonra öldü! Ablasını kaybeden minik Ege’nin o sorusu boğazları düğümledi

Gurbetçi ailenin minik kızı yediği köfte ve karnıyarıktan sonra öldü! Ablasını kaybeden minik Ege’nin o sorusu boğazları düğümledi

İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir AVM'deki restoranda yedikleri karnıyarık ile köftenin ardından hastalanan 6 yaşındaki kızı Ece Melisa'yı toprağa veren, 4 yaşındaki oğlu Ege'nin tedavisi de hastanede devam eden acılı Cihan-Hasret Mercankaya çifti yaşadıklarını anlattı. Cihan Mercankaya, "Bugün kızımın 52'si. Bugün hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadık. Oğlum Ege 52 gün sonra ilk kez su içti." dedi. Minik Ege'nin annesine yönelttiği soru ise yürek yaktı. İşte ayrıntılar…

Giriş Tarihi: 08.06.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 12:44
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Gurbetçi ailenin minik kızı yediği köfte ve karnıyarıktan sonra öldü! Ablasını kaybeden minik Ege’nin o sorusu boğazları düğümledi

Belçika'dan tatil yapmak üzere Aydın'ın Didim ilçesindeki yazlık evlerine gelen 37 yaşındaki emlak danışmanı Cihan ile 33 yaşındaki Hasret Mercankaya çifti, 13 Nisan'da İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir AVM'deki restoranda çocukları Ece Melisa ve Ege ile birlikte köfte ve karnıyarık yedi. Aile, yemekten sonra Didim'e döndü. Bir müddet sonra Hasret Mercankaya ve çocukları kötüleşti.

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Gurbetçi ailenin minik kızı yediği köfte ve karnıyarıktan sonra öldü! Ablasını kaybeden minik Ege’nin o sorusu boğazları düğümledi

Didim Devlet Hastanesi'ne birkaç kez giden anne ve 2 çocuğuna teşhis konulamadı. Ece Melisa'nın 17 Nisan'da durumu ağırlaşınca aile fertleri yine aynı hastaneye gitti. Ece Melisa ile durumu daha iyi olan annesi Hasret Mercankaya, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne, Ege Mercankaya ise bir gün sonra Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

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Gurbetçi ailenin minik kızı yediği köfte ve karnıyarıktan sonra öldü! Ablasını kaybeden minik Ege’nin o sorusu boğazları düğümledi

MİNİK ECE KURTARILAMADI

Hasret Mercankaya taburcu edilirken, kızı Ece Melisa ise kurtarılamadı. Ece Melisa'nın cenazesi, Manisa'da Kırtık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Gurbetçi ailenin minik kızı yediği köfte ve karnıyarıktan sonra öldü! Ablasını kaybeden minik Ege’nin o sorusu boğazları düğümledi

DETAYLI RAPOR BEKLENİYOR

Ön otopsi raporunda ölüm nedeni, 'belirsiz' olarak kayda geçen Ece Melisa'dan alınan örneklerle yapılan detaylı otopsi işleminin sonucu bekleniyor.

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Gurbetçi ailenin minik kızı yediği köfte ve karnıyarıktan sonra öldü! Ablasını kaybeden minik Ege’nin o sorusu boğazları düğümledi

52 GÜN SONRA İLK KEZ SU İÇTİ…

Tedavisi süren Ege Mercankaya'nın sağlık durumunun iyiye gittiği, bugün ya da yarın normal servise alınacağı öğrenildi. 52 gün sonra ilk kez su içen Ege, normal serviste mamayla ağızdan da beslenmeye başlayacak. Yaşanan bu sevindirici gelişme başta kanser tedavisi gören Hasret Mercankaya olmak üzere eşi ve yakınlarını büyük sevinç yaşattı.