08 Haziran 2022, Çarşamba
Gurbetçi ailenin minik kızı yediği köfte ve karnıyarıktan sonra öldü! Ablasını kaybeden minik Ege’nin o sorusu boğazları düğümledi
İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir AVM'deki restoranda yedikleri karnıyarık ile köftenin ardından hastalanan 6 yaşındaki kızı Ece Melisa'yı toprağa veren, 4 yaşındaki oğlu Ege'nin tedavisi de hastanede devam eden acılı Cihan-Hasret Mercankaya çifti yaşadıklarını anlattı. Cihan Mercankaya, "Bugün kızımın 52'si. Bugün hüznü ve mutluluğu bir arada yaşadık. Oğlum Ege 52 gün sonra ilk kez su içti." dedi. Minik Ege'nin annesine yönelttiği soru ise yürek yaktı. İşte ayrıntılar…
Giriş Tarihi: 08.06.2022 12:44 Güncelleme Tarihi: 08.06.2022 12:44
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