İzmir’de 2 noktada orman yangını! Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı

VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, ekiplerin kısa sürede yangına müdahaleye başladığını belirtti.

Müdahalenin sürdüğünü bildiren Köşger, şunları kaydetti: "İki ayrı bölgede çıkan orman yangını devam ediyor. Aliağa'da yerleşim birimini tehdit ediyordu, oradaki tahliyeyi tamamladık. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tüm olanaklarıyla havadan ve karadan müdahale ediyor. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi, polis ve jandarma TOMA'larla, DSİ, Karayolları ve de diğer bölge müdürlükleri elindeki iş makinalarıyla da yangına müdahale ediliyor. Menderes'teki yangın şu an için yerleşim birimini tehdit etmiyor. Sanayi bölgesine yakın, oraya gelmesini engellemeye çalışıyoruz."

"KÖPEĞİMİ ALIP, ÇIKTIM"

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin sıçradığı evin sahibi Kemal Erkek, "Kuvvetli rüzgar vardı. Ormandan kısa sürede alevler evime ulaştı. İtfaiyeyi aradım. Ekipleri yönlendirdiklerini söylediler. Onlar yoldayken birdenbire alevler her yeri sardı. Ben de köpeğimi alıp çıktım. Her şeyim gitti. Burada yaşıyordum. Allah beterinden korusun" dedi.

Şu ana kadar her iki yangının da tam olarak kontrol altına alınamadığını aktaran Köşger, şunları kaydetti:

"Sevindirici olan can kaybı olmasını gerektirecek bir durum yok. Buradaki yerleşim alanındaki konutlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 15 civarında vatandaşımız var Aliağa'da. Durumları iyi. Hastanemizde yaklaşık bir saat civarında gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilecekler. Bir konut Aliağa'da yandı, iki konutun müştemilatında yangından dolayı hasar oluştu. Söndürme çalışmaları şu anda 3 amfibi uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği itfaiye araçları, Aliağa Belediyemizin gönderdiği itfaiye araçları, Karayolları'mızın, DSİ Bölge Müdürlüğümüzün ve tüm ilgili kurumların araç parkında bulunan bütün iş makineleriyle her iki yangına da müdahale ediyoruz."

"UMUYORUZ, ÇOK KISA SÜREDE SÖNDÜRECEĞİZ"

Yangınları kontrol altına alma çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü dile getiren Köşger, sözlerini şöyle tamamladı:

"Umuyoruz çok kısa zamanda söndüreceğiz her iki yangını da. Tehlikeli riskli olan kısmı, kısmen atlatılmış durumda. Rüzgar var, kuvvetli her iki tarafta da. Bütün gücümüzle söndürmeye çalışıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir sürede söndüreceğimizi tahmin ediyorum."