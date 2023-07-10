İzmir'de 2 noktada orman yangını! Alevler havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı
Son dakika haberine göre İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde orman yangını çıktı. Yangın haberi sonrası ekipler harekete geçerken, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle çalışılıyor. Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, vatandaşların karadan ve denizden tahliye edildiğini açıkladı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.
İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde çıkan orman yangınları 5 saatlik yoğun çalışmanın ardından kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Aliağa ilçesine bağlı Çaltıdere Mahallesi'nde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 4 uçak, 18 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 5 dozerle çalıştı.
Menderes ilçesine bağlı Oğlananası Mahallesi'nde çıkan yangına da ekipler 5 helikopter, 3 uçak 14 arazöz, 4 su ikmal ve 4 dozerle müdahaleye gerçekleştirdi.
TAHLİYELER YAPILDI
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, vatandaşların ikamet ettikleri alanlara yaklaşırken, bölgede yaşayan vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edildi.
Aliağa ilçesi Çaltılıdere Mahallesi'nde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, alevlerin yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle güvenlik tedbirleri çerçevesinde tahliyeler yapıldı. Bölgede yaşayan vatandaşlar kara ve deniz yollarıyla tahliye edildi.
Yangına tüm ekiplerin müdahale ettiğini söyleyen Aliağa Kaymakamı Zekeriya Güney, "Önceliğimiz yangının ikamet yerlerine sıçramaması. Vatandaşlarımızı karadan ve denizden tahliye ediyoruz. Bölgede bulunan sitelerde yaşayan vatandaşlarımız tahliye ediliyor." dedi.
İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise İzmir'in Aliağa ve Menderes ilçelerinde devam eden orman yangınlarında 11 uçak ve 15 helikopter olmak üzere toplam 26 hava aracı ve çok sayıda arazözün görev yaptığı ifade edildi.
VALİ KÖŞGER'DEN AÇIKLAMA
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yaptığı açıklamada, ekiplerin kısa sürede yangına müdahaleye başladığını belirtti.
Müdahalenin sürdüğünü bildiren Köşger, şunları kaydetti: "İki ayrı bölgede çıkan orman yangını devam ediyor. Aliağa'da yerleşim birimini tehdit ediyordu, oradaki tahliyeyi tamamladık. Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri tüm olanaklarıyla havadan ve karadan müdahale ediyor. Bunun yanında Büyükşehir Belediyesi, polis ve jandarma TOMA'larla, DSİ, Karayolları ve de diğer bölge müdürlükleri elindeki iş makinalarıyla da yangına müdahale ediliyor. Menderes'teki yangın şu an için yerleşim birimini tehdit etmiyor. Sanayi bölgesine yakın, oraya gelmesini engellemeye çalışıyoruz."
"KÖPEĞİMİ ALIP, ÇIKTIM"
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin sıçradığı evin sahibi Kemal Erkek, "Kuvvetli rüzgar vardı. Ormandan kısa sürede alevler evime ulaştı. İtfaiyeyi aradım. Ekipleri yönlendirdiklerini söylediler. Onlar yoldayken birdenbire alevler her yeri sardı. Ben de köpeğimi alıp çıktım. Her şeyim gitti. Burada yaşıyordum. Allah beterinden korusun" dedi.
Şu ana kadar her iki yangının da tam olarak kontrol altına alınamadığını aktaran Köşger, şunları kaydetti:
"Sevindirici olan can kaybı olmasını gerektirecek bir durum yok. Buradaki yerleşim alanındaki konutlar tahliye edildi. Dumandan etkilenen 15 civarında vatandaşımız var Aliağa'da. Durumları iyi. Hastanemizde yaklaşık bir saat civarında gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edilecekler. Bir konut Aliağa'da yandı, iki konutun müştemilatında yangından dolayı hasar oluştu. Söndürme çalışmaları şu anda 3 amfibi uçak, 6 helikopter, 29 arazöz, Büyükşehir Belediyesinin gönderdiği itfaiye araçları, Aliağa Belediyemizin gönderdiği itfaiye araçları, Karayolları'mızın, DSİ Bölge Müdürlüğümüzün ve tüm ilgili kurumların araç parkında bulunan bütün iş makineleriyle her iki yangına da müdahale ediyoruz."
"UMUYORUZ, ÇOK KISA SÜREDE SÖNDÜRECEĞİZ"
Yangınları kontrol altına alma çalışmalarının havadan ve karadan sürdüğünü dile getiren Köşger, sözlerini şöyle tamamladı:
"Umuyoruz çok kısa zamanda söndüreceğiz her iki yangını da. Tehlikeli riskli olan kısmı, kısmen atlatılmış durumda. Rüzgar var, kuvvetli her iki tarafta da. Bütün gücümüzle söndürmeye çalışıyoruz. İnşallah çok uzun olmayan bir sürede söndüreceğimizi tahmin ediyorum."
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