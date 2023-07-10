10 Temmuz 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da korkunç kaza! Bariyere çarpan otomobil alev aldı: Sürücü feci şekilde can verdi

Tekirdağ'da korkunç kaza! Bariyere çarpan otomobil alev aldı: Sürücü feci şekilde can verdi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2023
ABONE OL
Tekirdağ’da korkunç kaza! Bariyere çarpan otomobil alev aldı: Sürücü feci şekilde can verdi

Korkunç kaza Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobil alev aldı. Kazada 39 yaşındaki sürücü Yusuf Çelik, hayatını kaybetti.

Kaza, TEM Otoyolu'nun Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan Edirne yönüne giden Yusuf Çelik'in kullandığı 34 DYS 431 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyere çarptı.

Takla atıp ters dönen otomobil alev alarak yanmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek araçtaki yangını söndürdü.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise demir yağınına dönen otomobildeki sürücü Yusuf Çelik'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Çelik'in cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA