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Son dakika: AFAD'dan 15 il için "turuncu" 15 il için "sarı" kodlu sağanak uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 09.07.2023 Güncelleme Tarihi: 09.07.2023
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Son dakika: AFAD’dan 15 il için turuncu 15 il için sarı kodlu sağanak uyarısı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgilere ve yapılan değerlendirmelere göre, sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle 15 il için "turuncu", 15 il için de "sarı" kod"lu uyarı yaptı.

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