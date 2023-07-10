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Taksim'de torpil patlatılması paniğe neden oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 10.07.2023
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Taksim’de torpil patlatılması paniğe neden oldu

Son dakika haberine göre Taksim'de torpil patlatılması çevrede paniğe neden oldu. Polis ekipleri tarafından bir süre kovalandıktan sonra yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

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