08 Temmuz 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Şile'de şiddetli yağış sonrası sel felaketi: Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı...

Şile'de şiddetli yağış sonrası sel felaketi: Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
ABONE OL
Şile’de şiddetli yağış sonrası sel felaketi: Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı...

Meteoroloji ve AKOM'un şiddetli yağış uyarılarını dikkate almayanlar dehşeti yaşadı. Şile'de etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan selde mahsur kalan iki kişiyi Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri helikopterle kurtardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarma anlarını sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla gözler önüne serdi. Öte yandan Bakan Ali Yerlikaya, "Kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Başta İstanbul olmak üzere birçok il Balkanlardan gelen serin ve gök gürültülü yağışlı havanın etkisi altına girdi. Uyarılar peş peşe yapılırken cumartesi öğlene kadar Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Şile'de uyarıları dikkate almayan iki kişi yağmur sonrası selde mahsur kaldı.

Şile'de kamp yapan iki kişi yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bir ağaca çıktı. Mahsur kalanları kurtarmak için Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri operasyon yaptı. Ağaçtaki iki kişi helikopter ile kurtarıldı.

VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ

İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı, bazı iş yerlerini su bastı. Kuvvetli sağanağın etkili olduğu bölgede, Hacıllı Mahallesi'ndeki Göksu deresi de aşırı yağıştan dolayı taştı. Oluşan selde iki kişinin mahsur kaldığı bilgi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve deniz ekiplerin görev yaptığı bölgede, selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı.

İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun yağış sonrası Şile ilçemizde selde mahsur kalan iki hemşerimiz Sahil Güvenlik ve jandarma personelimizin ortak çalışmasıyla kurtarılmıştır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Gül, paylaşımına vatandaşların kurtarılmasına yönelik yürütülen çalışmanın görüntülerini de yer verdi.

BAKAN ALİ YERLİKAYA O ANLARI PAYLAŞTI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şile'de yağmur sonrası yaşanan selde mahsur kalan 2 kişiyi helikopterle kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini tebrik etti.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımız her türlü şartta vatandaşlarımızın yanında. Bugün Şile Hacıllı köyü mevkisinde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Sahil Güvenlik helikopteri ve Dalış Timimizin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum."

Paylaşımda, kurtarma anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.

Meteoroloji uyarmıştı! Yollar ve caddeler... METEOROLOJİ, AFAD, AKOM PEŞ PEŞE UYARDI!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA