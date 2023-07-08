Şile'de şiddetli yağış sonrası sel felaketi: Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı...
Meteoroloji ve AKOM'un şiddetli yağış uyarılarını dikkate almayanlar dehşeti yaşadı. Şile'de etkili olan sağanak yağmur sonrası oluşan selde mahsur kalan iki kişiyi Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri helikopterle kurtardı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sahil Güvenlik ekiplerinin kurtarma anlarını sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla gözler önüne serdi. Öte yandan Bakan Ali Yerlikaya, "Kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.
Başta İstanbul olmak üzere birçok il Balkanlardan gelen serin ve gök gürültülü yağışlı havanın etkisi altına girdi. Uyarılar peş peşe yapılırken cumartesi öğlene kadar Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.
Şile'de uyarıları dikkate almayan iki kişi yağmur sonrası selde mahsur kaldı.
Şile'de kamp yapan iki kişi yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bir ağaca çıktı. Mahsur kalanları kurtarmak için Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri operasyon yaptı. Ağaçtaki iki kişi helikopter ile kurtarıldı.
VALİ GÜL'DEN AÇIKLAMA GELDİ
İlçede gece saatlerinde başlayan sağanak nedeniyle Değirmençayı Mahallesi'nde su baskınları yaşandı, bazı iş yerlerini su bastı. Kuvvetli sağanağın etkili olduğu bölgede, Hacıllı Mahallesi'ndeki Göksu deresi de aşırı yağıştan dolayı taştı. Oluşan selde iki kişinin mahsur kaldığı bilgi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, Jandarma, AFAD, UMKE, belediye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı hava ve deniz ekiplerin görev yaptığı bölgede, selde mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun yağış sonrası Şile ilçemizde selde mahsur kalan iki hemşerimiz Sahil Güvenlik ve jandarma personelimizin ortak çalışmasıyla kurtarılmıştır. Geçmiş olsun." ifadelerini kullandı. Gül, paylaşımına vatandaşların kurtarılmasına yönelik yürütülen çalışmanın görüntülerini de yer verdi.
BAKAN ALİ YERLİKAYA O ANLARI PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Şile'de yağmur sonrası yaşanan selde mahsur kalan 2 kişiyi helikopterle kurtaran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerini tebrik etti.
Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sahil Güvenlik Komutanlığımız her türlü şartta vatandaşlarımızın yanında. Bugün Şile Hacıllı köyü mevkisinde mahsur kalan 2 vatandaşımız, Sahil Güvenlik helikopteri ve Dalış Timimizin düzenlediği operasyonla kurtarıldı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kurtarma operasyonunu gerçekleştiren Sahil Güvenlik Komutanlığımızı tebrik ediyorum."
Paylaşımda, kurtarma anlarına ilişkin görüntülere de yer verildi.
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