Şile’de şiddetli yağış sonrası sel felaketi: Mahsur kalan 2 kişi helikopterle kurtarıldı! O anlar kameraya böyle yansıdı...

Başta İstanbul olmak üzere birçok il Balkanlardan gelen serin ve gök gürültülü yağışlı havanın etkisi altına girdi. Uyarılar peş peşe yapılırken cumartesi öğlene kadar Boğaz çevresi ile Anadolu yakasında etkili olması beklenen yağışa karşı vatandaşlar uyarıldı.

Şile'de uyarıları dikkate almayan iki kişi yağmur sonrası selde mahsur kaldı.

Şile'de kamp yapan iki kişi yağmur sonrası oluşan sel nedeniyle bir ağaca çıktı. Mahsur kalanları kurtarmak için Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri operasyon yaptı. Ağaçtaki iki kişi helikopter ile kurtarıldı.