Dünya en sıcak günlerini yaşıyor! Üst üste 3. sıcaklık rekoru! El Nino kabusu: En sıcak yıl olacak...

NASA, EL NİNO'YU FARK ETMİŞTİ

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise geçtiğimiz mayıs ayında, Sentinel-6 Michael Freilich adlı uydudan alınan bilgilere göre Büyük Okyanus'un ekvatoral kesiminde El Nino'nun gelişmekte olduğuna dair işaretler olduğunu bildirmişti.

El Nino'nun Afrika'da, Avustralya'da ve Asya kıtasının bazı bölgelerinde kuraklığa, Hindistan'daki muson yağmurlarının zayıflamasına, Amerika kıtasının güney ve orta kesimlerinde ise şiddetli yağışlara neden olması bekleniyor.