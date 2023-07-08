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Dünya en sıcak günlerini yaşıyor! Üst üste 3. sıcaklık rekoru! El Nino kabusu: En sıcak yıl olacak...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2023
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Dünya en sıcak günlerini yaşıyor! Üst üste 3. sıcaklık rekoru! El Nino kabusu: En sıcak yıl olacak...

Dünyada ısınmaya neden olan El Nino hava olayı tüm şiddetiyle devam ediyor. Küresel ısınma yüzünden her sene daha da artan sıcaklıkların 'El Nino'nun da etkisiyle tavan yapması bekleniyor. 3 Temmuz Pazartesi’den bu yana küresel ortalama sıcaklık üst üste 3. kez rekor kırıyor.

Dünyada geride bıraktığımız günlerde rekor sıcaklıklar yaşandı. 3 Temmuz Pazartesi günü dünyada ortalama sıcaklık 17,01 olurken, 4 Temmuz'da 17.18, 6 Temmuz'da ise 17.23 santigrat derece ile dünya genelinde rekor sıcaklıklar yaşanıyor.

SICAKLAR NEDENİYLE 150'DEN FAZLA KAYIP

Son haftalarda ABD sıcak hava dalgasının etkisinde bulunurken, Çin 35 dereceyi aşan sıcaklıkla mücadele ediyor. Hindistan'da etkisini gösteren aşırı sıcaklar 150'yi aşkın can kaybına yol açtı.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Zehek ve Hirmend kentlerinde sıcaklık 50 dereceyi buldu.

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), bugün El Nino koşullarının başladığını duyurdu. El Nino'nun küresel sıcaklık artışını hızlandıracağı bildirilen WMO'nun açıklamasında, dünyanın farklı bölgelerinde hava koşullarının etkileneceği, can güvenliği için erken uyarı sistemlerinin kritik olduğu ifade edildi.

El Nino hava olayının başlayacağına dair kuvvetli bulgulara erişen araştırmacılar artık kesin sonuca ulaştı.

Pasifik Okyanusu'nda olan El Nino hava olayı başladı ve muhtemelen iklim değişikliği nedeniyle zaten ısınan dünyaya ekstra sıcaklık getirecek.

GEZEGENDE SICAKLIK REKORU BEKLENİYOR

NOAA'dan İklim Bilimci Michelle L'Heureux yaptığı açıklamada, El Nino'nun gücüne bağlı olarak dünyanın bazı bölgelerinde kuraklık ve şiddetli yağış riskinin artması gibi çeşitli olumsuz etkilere yol açabileceğini ve gezegenimizde sıcaklık rekorunun yaşanabileceğini ifade edilmişti.

NASA, EL NİNO'YU FARK ETMİŞTİ

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ise geçtiğimiz mayıs ayında, Sentinel-6 Michael Freilich adlı uydudan alınan bilgilere göre Büyük Okyanus'un ekvatoral kesiminde El Nino'nun gelişmekte olduğuna dair işaretler olduğunu bildirmişti.

El Nino'nun Afrika'da, Avustralya'da ve Asya kıtasının bazı bölgelerinde kuraklığa, Hindistan'daki muson yağmurlarının zayıflamasına, Amerika kıtasının güney ve orta kesimlerinde ise şiddetli yağışlara neden olması bekleniyor.

DÜNYANIN EN SICAK YILI OLACAK

İngiliz bilim adamları ise, elde edilen bilgilere göre El Nino'nun şu anda güçlendiğini ve 2023'ün sonunda en güçlü haline ulaşacağının tahmin edildiğini ifade ederek, 2024 yılında ise yeni bir küresel sıcaklık rekorunun yaşanma ihtimalinin yüksek olduğuna dikkat çekti.

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