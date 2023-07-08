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Fethiye'de 5 gündür kayıp Danimarkalı turist ölü bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2023
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Fethiye’de 5 gündür kayıp Danimarkalı turist ölü bulundu

Fethiye'ye tatil yapmak için gelen ve yürüyüş yapmak için dışarı çıkan Danimarkalı turistten 5 gündür haber alınamıyordu. Turistin yakınları 112 Acil Çağrı merkezinden yardım istedi. Ekiplerin, 5 saatlik aramasının sonunda Danimarkalı turistin cesedi bulundu.

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