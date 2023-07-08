Bozcaada'da uçurumdan düşerek hayatını kaybetmişti! Ölüm tepesi için karar verildi
Nizamettin Gürsu, 39 yaşındaki kız arkadaşı Yeşim Demir’e Çanakkale Bozcaada’da evlilik teklif etti. Daha sonra Polente Burnu’na giderek gün batımına karşı romantik bir an yaşadılar. Ancak Demir dengesini kaybedip uçurumdan düşerek can verdi. Bozcaada Kaymakamlığı, bölgenin geçici süreyle ziyaretçilere kapatıldığını duyururken, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, bölgenin turizm potansiyelini önemseyerek, gerekli adımların atılacağını söyledi. Aynı bölgede 2020 yılında da, endüstri mühendisi 28 yaşındaki Ümran Önür, gün batımını izlediği sırada, uçurumdan yuvarlanarak, yaşamını yitirmişti.
Bozcaada'nın en önemli ritüellerinden biri haline gelen ve adaya tatile giden herkesin bir akşam üzeri uğradığı Polente Burnu, önceki gün acı bir olaya sahne oldu. Bölgeye erkek arkadaşı Nizamettin Gürsu ile birlikte gelen Yeşim Demir, evlilik teklifine "Evet" dedikten birkaç dakika sonra alkolünde etkisiyle 32 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi.
BİNLERCE TURİSTİ AĞIRLIYOR
Denizin üzerinde son bulan eşsiz gün batımı manzarası nedeniyle çok sayıda evlilik teklifine şahitlik eden bölge her yıl binlerce yerli yabancı turiste ev sahipliği yapıyor.
"BİR TATİL KLASİĞİ"
Bores ve Polente Feneri'nin de içinde bulunduğu bölge, adanın en batısında yer alırken; Polente Burnu'nun kusursuz gün batımı manzarası, son yıllarda tatilcilerin buraya yönelmesine ve bölgenin bir cazibe merkezi haline gelmesine neden oldu. Bölge; en romantik anlara şahitlik ederken bu eşsiz deneyim belirli riskler de taşıyor.
Güvenlik tedbirlerinin eksikliği, zeminin düzensiz yapısı ve romantik akşam yemekleriyle alınan alkol bu manzaralı yeri, aynı zamanda potansiyel bir tehlike alanı haline getirdi.
GEÇİCİ OLARAK KAPATILDI
2020 yılındada benzer bir olayın yaşanması ada halkının tepkisine neden olurken, Bozcaada Kaymakamlığı yaşanan kazanın ardın bölgenin geçici bir süreyle ziyaretçilere kapatıldığını duyurdu.
Bozcaada Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada "Çanakkale Valiliğimizin aldığı karar ile 26 Haziran -15 Eylül tarihleri arasında il genelinde "Ormanlık Alanlara Giriş" (Pavli Mevkii, Polente Günbatımı Mevkii ) yasaklanmıştır. Değerli vatandaşlarımızın özen göstermesini rica eder, iyi tatiller dileriz" dendi.
VALİ AKTAŞ, "GEREKLİ ADIMLARI ATACAĞIZ"
Bölgenin turizm açısından bir cazibe merkezi olmasına karşın, bazı risk faktörleri taşıdığını belirten Aktaş, "Bölgenin doğal dokusuna zarar vermeden neler yapılabilir bakılması gerekiyor. Şuan geçici olarak bölgeyi ziyaretçilere kapattık. En kısa zamanda alınacak tedbirlerle bölgeyi turizme kazandıracağız" dedi.
EVLENME TEKLİFİ İÇİN ÇIKTILAR
Bozcaada'da güze bir tatil geçiren çift, evlilik planları da yapıyordu. Kız arkadaşına romantik bir evlilik teklifi yapmak isteyen N.G. iddiaya göre bu teklif için Bozcaada'nın gün batımının en güzel seyredileceği yerlerinden biri olan Polente Burnu'nu seçti. N.G., sürpriz evlilik teklifi için kız arkadaşı Yeşim Demir'e o bölgede piknik yapmayı teklif etti.
MANGAL YAKTILAR
Bir gün önceden tüm hazırlıkları yapan çift, dün ikindi saatlerinde Polente Burnu'na geldi. Birlikte rüzgar gülleri eşliğinde gün batımını seyreden çift, iddiaya göre bir taraftan da alkol almaya başladı.
ÇIĞLIĞA KOŞTU
Bu sırada piknik malzemelerini almak için araca yönelen N.G. biranda çığlık sesini duydu. Çığlığın geldiği yöne koştuğunda Demir'in 30 metre yükseklikteki uçurumdan aşağıya düştüğünü fark etti. Hemen sağlık ekiplerine ve Jandarma'ya bilgi veren N.G. kız Arkadaşının yanına inmeye çalıştı.
KURTIRALAMADI
Olay yerine gelen sağlık ekiplere uçurumdan düşen kadının bulunduğu bölgeye inerek, yaralı kadına ulaştı. Olay yerinde 45 dakika kalp masajı yapılan Yeşim Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
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