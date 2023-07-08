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Dehşete düşüren görüntü: Ağaca bağlı köpeğe kurşun yağdırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2023 Güncelleme Tarihi: 08.07.2023
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Dehşete düşüren görüntü: Ağaca bağlı köpeğe kurşun yağdırdı

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir şahıs, tartıştığı eğlence mekanı sahibinin ağaca bağlı köpeğine bir şarjör mermi sıktı. Dehşet anları güvenlik kamerasına takıldı.

Olay, Karasu'da meydana geldi. İddiaya göre, yan yana olan iki eğlence mekanı sahibi şahıslar arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı.

M.O. isimli şahıs, tartıştığı diğer mekan sahibinin ağaca bağlı köpeğinin yanına geldi.

Tabancasını çıkaran M.O., ağaca bağlı köpeğe gözünü bile kırpmadan bir şarjör mermiyi boşalttı.

Dehşete düşüren görüntüler ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahsın ağaca bağlı köpeğe silahla ateş ettiği ve köpeğin acı içerisinde kaçmaya çalıştığı anlar yer aldı.

Görüntülerin ardından polis ekipleri harekete geçti. Ekiplerce gerçekleştirilen çalışma neticesinde M.O. yakalanarak gözaltına alındı. Konuya ilişkin adli süreç başladı.

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