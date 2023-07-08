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Avcılar'da yangın paniği! Binada mahsur kaldılar

YAŞAM
Giriş Tarihi: 08.07.2023
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Avcılar’da yangın paniği! Binada mahsur kaldılar

İstanbul Avcılar'da bulunan bir binada yangın çıktı. 7 kişinin mahsur kaldığı yangında itfaiye ekipleri vatandaşları yangın merdiveni ile son anda kurtarırken, kurtarılan vatandaşlar ve yakınları büyük sevinç yaşadı.

Avcılar'da bir binada çıkan yangında dumandan etkilenerek mahsur kalan 7 kişiyi itfaiye kurtardı. Merkez Mahallesi Yakar Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede elektrik kontağından kaynaklı yangın çıktı.



Evde bulunan bir kişi ile üst kattakiler mahsur kaldı. Kısa sürede gelen itfaiye ekibi içeri girerek evdeki kişiyi kurtardı. Üst katlarda balkonlara çıkarak bekleyen 6 kişi ise merdiven uzatılarak kurtarıldı.



Alevlerin arasından kurtarılan ve bir battaniye ile sağlık görevlilerinin yanına getirilen kediye kalp masajı yapıldı. Oksijen de verilen kedi kurtarılamadı. Bina sakini Mehmet Dönmekli, "Duman ve yangını fark edince hemen doğalgaz vanasını kapattım. Her yer duman doldu. Üst kattaki eşimi dışarı çıkardım. İtfaiye gelip söndürdü" dedi.

Gökhan Alagöz ise, "Gürültüyü duyunca dışarıda kavga olduğunu zannettim. Hemen dışarı çıktık. İtfaiye gelip müdahale etti" diye konuştu.

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