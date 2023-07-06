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Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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Kırıkkale’de iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kırkkale - Kırşehir Karayolu'nda iki otomobil çarpıştı. Kazada, sürücü ile otomobillerde bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı.

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