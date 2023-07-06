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Şişli’de minibüs taksiye çarptı: 1’i ağır 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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Şişli’de minibüs taksiye çarptı: 1’i ağır 5 yaralı

Şişli’de akşam saatlerinde minibüs ve taksinin karıştığı kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Takside sıkışan kadın yolcuyu itfaiye ekipleri çıkardı.

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