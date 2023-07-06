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Fırtına Manisa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi elektrik telleri koptu...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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Fırtına Manisa’yı vurdu! Ağaçlar devrildi elektrik telleri koptu...

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde saat 21.00 sıralarında başlayan ve kısa sürede şiddetini artıran fırtına ve yağmur, ağaçların devrilmesine ve arabaların devrilen ağaçların altında kalmasına neden oldu.

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