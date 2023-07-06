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İstanbul'da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 06.07.2023
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İstanbul’da fabrika yangını! Dumanlar gökyüzünü kapladı

Son dakika haberi | İstanbul Esenyurt'ta bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, dumanlar gökyüzünü kapladı.

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