Kuyumcu soygunu kamerada! 5 kilo altınla kayıplara karıştılar
İstanbul Kağıthane'de bir kuyumcunun kepengini kırarak içeri giren hırsızlar dükkanda bulunan 5 kilogram altını çaldı. Soyguncuların, altınları torbaya doldurmaları sadece 3 dakika sürerken; polis ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Kağıthane'de kepengi kırıp kuyumcu dükkanına giren soyguncular 5 kilogram altın çalıp kayıplara karıştı. Soyguncuların kepengi kırıp kapıyı açmaları ve tezgahtaki altınları torbaya doldurup kaçmaları sadece 3 dakika sürdü.
Hamidiye Mahallesi'ndeki kuyumcu dükkanında 7 Haziran Çarşamba gecesi saat 03.20'de meydana gelen soygunun görüntüleri ortaya çıktı. Otomobille gelen maskeli soyguncular kepengini kırıp girdikleri kuyumcu dükkanından 5 kilogram altın çalıp geldikleri otomobille kaçtı.
Soyguncuların sadece 3 dakikada kepengi kırıp kapıyı açtıktan sonra içeri girmeleri ve tezgahtaki altınları torbaya doldurduktan sonra kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda soyguncuların kuyumcu dükkanı önünde otomobille 2-3 tur atıp uygun anı kollamaları, etrafta kimsenin olmadığı anda otomobille kuyumcunun önünde durmaları, otomobilden inen 3 kişinin koşarak gelip kuyumcu dükkanının kepengini kırmaları yer alıyor.
Görüntülerin devamında ise 2 soyguncunun kırılan kepengin altından sürünerek içeriye girdiği diğerinin ise dükkan önünde gözcülük yaptığı görülüyor.
Görüntüler, 2 soyguncunun tezgahtaki altınları torbaya doldurmaları, dışarıda gözcülük yapan soyguncunun yukarıdan gelen çöp kamyonunu görüp kepenge vurarak içerideki soyguncuları uyarması, içerideki soyguncuların çaldıkları altınlarla hızla dışarı çıkmaları ve içinde sürücüsü hazır bekleyen otomobille kaçmalarıyla son buluyor.
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