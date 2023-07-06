Kuyumcu soygunu kamerada! 5 kilo altınla kayıplara karıştılar

Soyguncuların sadece 3 dakikada kepengi kırıp kapıyı açtıktan sonra içeri girmeleri ve tezgahtaki altınları torbaya doldurduktan sonra kaçmaları güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda soyguncuların kuyumcu dükkanı önünde otomobille 2-3 tur atıp uygun anı kollamaları, etrafta kimsenin olmadığı anda otomobille kuyumcunun önünde durmaları, otomobilden inen 3 kişinin koşarak gelip kuyumcu dükkanının kepengini kırmaları yer alıyor.