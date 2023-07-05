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15 Temmuz gazisi 7 yıldır boynunda hainlerin mermisi ile yaşıyor: Şehitlik bana şah damarım kadar yakın

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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15 Temmuz gazisi 7 yıldır boynunda hainlerin mermisi ile yaşıyor: Şehitlik bana şah damarım kadar yakın

15 Temmuz 2016 tarihinde meydana gelen hain darbe girişiminde vatanı için sokağa çıkan 2 çocuk babası İsmail Acur sağ gözünden vuruldu. Gözünden giren G3 mermisi şahdamarına değdikten sonra durdu. 7 yıldır o G3 mermisi ile hayatına devam eden gazi İsmail Acur, yaşadıklarını böyle anlattı.

15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde, darbecilere karşı en ön safta direnenlerden gazi 39 yaşındaki İsmail Acur 7 yıldır vücudunda duran G3 mermisi ile yaşıyor.

O gece İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde başından vurulan ve sağ gözünü kaybeden Acur'un ise kurşun tam şah damarının yanına saplandı.

Sabah'ın haberine göre, 7 yıldır gecesi gündüzü şah damarındaki G3 mermisi ile geçiyor. Tüm X-Ray cihazlarından geçerken illa bir uyarı alıyorum diyen Acur o artık bizim için ahirete götüreceğimiz bir madalya. Şehitlik bana şah damarım kadar yakın diyor.

ÖLÜM RİSKİ VAR MÜDAHALE EDEMİYORLAR

15 Temmuz gecesi, darbecilerin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı binasını işgal ettiği öğrenen gazi İsmail Acur ise, hain kalkışmaya karşı koymak isterken sağ gözünden vuruldu.

Acur, "15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden 7 sene geçti bana halen dün gibi geliyor. O gece bir gözümü vatanıma feda ettim ve ömür boyu gözümden giren kurşun boynumda benimle birlikte mezara girecek.

Bu süreçte çok sıkıntılar çektim uykusuz gecelerim çok oldu ölüm riski olduğu için kurşuna müdahale edemiyorlar. Yüzümde kırıklar olduğu için çok acılar çekiyorum vatanımızı kanımızın son damlasına kadar koruyacağım Allah bizlere bir daha 15 Temmuz yaşatmasın" dedi.

"MİLLETİMİZİN HÜRRİYET BELGESİ"

Bir gözüm artık tamamen yok diyen Acur; "X-Ray'den geçtiğimde alarm çaldı, polis arkadaşlar yanıma geldi. Gazi olduğumu söyledim, silahım olup olmadığını sordular. Kurşunum var bir tane deyince onu istediler.

Ben yıllarca uğraştım çıkaramadım, siz çıkarabilir misiniz deyince gülüştük. Sağlığımı kaybetmiş olsam da bundan gurur duyuyorum. Boynumda, şah damarımın hemen yanı başında bir şeref madalyası var.

Bu benim için öyle kutsal bir şey ki, değerini kelimelerle ifade edemem. Boynumdaki kurşunun hareket ettiğini hissederim. Bir milim daha oynasaydı belki de şehit olma onuruna erişecektim ama bunları düşünmüyorum artık. Bir ömür boyu onur duyacağım bir şeref madalyam var. Milletimizin, vatanımızın hürriyet belgesi bu" dedi.

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