İstanbul Valisi Davut Gül’den ’nargile yasağı’ açıklaması

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da mesire alanları, sahiller ve ormanlar gibi bölgelerde nargile kullanımının yasaklandığını duyurdu. İstanbullular, İstanbul'da nargile yasaklandı mı, cezası var mı sorularıyla yasağın detaylarını araştırmaya koyuldu. Sosyal medyada kafe ve sosyal tesislerde de bu yasağın geçerli olacağına yönelik iddialar yayılırken Vali Davut Gül konuya açıklık getirdi. Peki, İstanbul'da mesire alanları ve kafelerde nargile yasak mı, cezası var mı, ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...