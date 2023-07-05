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İstanbul Valisi Davut Gül'den 'nargile yasağı' açıklaması

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.07.2023 Güncelleme Tarihi: 05.07.2023
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İstanbul Valisi Davut Gül’den ’nargile yasağı’ açıklaması

İstanbul Valiliği; şehirdeki plajlar, ormanlar ve mesire alanlarında nargile kullanımının yasaklandığını duyurdu. Vali Gül, sosyal medya hesabı üzerinden konuyla ilgili açıklamada bulundu. Gül, "İstanbul’da; plajlar, sahiller,ormanlar,mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul'da mesire alanları, sahiller ve ormanlar gibi bölgelerde nargile kullanımının yasaklandığını duyurdu. İstanbullular, İstanbul'da nargile yasaklandı mı, cezası var mı sorularıyla yasağın detaylarını araştırmaya koyuldu. Sosyal medyada kafe ve sosyal tesislerde de bu yasağın geçerli olacağına yönelik iddialar yayılırken Vali Davut Gül konuya açıklık getirdi. Peki, İstanbul'da mesire alanları ve kafelerde nargile yasak mı, cezası var mı, ne zaman başlıyor? İşte yanıtı...

PEKİ, İSTANBUL'DA NARGİLE YASAKLANDI MI?

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da plajlar, sahiller, ormanlar, mesire alanları ve parklarda nargile içilmesi yasaklanmıştır. Buraların dışındaki ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadesini kullandı.

İSTANBUL'DA KAFELERDE NARGİLE YASAK MI?

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada da nargile satışı ile ilgili basında çıkan haberler üzerine açıklama yapılması gereği duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "İstanbul'da orman yangınlarının önüne geçmek, plaj ve sahillerde olumsuz görüntülerin oluşmasını engellemek, kamuya açık, piknik alanı, park ve mesire alanlarında çevreyi rahatsız etmemek amacıyla belirtilen alanlarda nargile içilmesi, sunumu ve satışı yasaklanmıştır. İlimiz Hıfzıssıhha Meclisinin konuya ilişkin kararı gereğince buraların dışındaki işyerlerinden ruhsatlı nargile salonlarıyla ilgili bir kısıtlamaya gidilmemiştir." ifadeleri kullanıldı.

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