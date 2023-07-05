İstanbul’da ilginç olay! Genç kadın önce bağırdı sonra yola atladı

İlginç olay, dün gece saatlerinde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın sabah saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin önünde bilinmeyen bir nedenle panikle ağlamaya ve bağırmaya başladı.