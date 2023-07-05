İstanbul'da ilginç olay! Genç kadın önce bağırdı sonra yola atladı
İlginç olay dün İstanbul’da yaşandı. Yabancı uyruklu genç kadın, E-5 karayolunda seyir halindeki bir aracın önüne atladı. Çarpmanın etkisiyle bilincini kaybeden kadına çevredeki vatandaşlar yardım ederken, kaza anı cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. İşte o görüntüler...
İlginç olay, dün gece saatlerinde İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde E-5 karayolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu kadın sabah saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde bir sitenin önünde bilinmeyen bir nedenle panikle ağlamaya ve bağırmaya başladı.
Çevredeki vatandaşlar kadının yanına giderek yardım etmeye çalıştı. Bir süre sonra olay yerine polis ve ambulans gelerek kadını sakinleştirirken kadın, ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
Çevredeki vatandaşlar kadının yanına giderek yardım etmeye çalıştı.
Bir süre sonra olay yerine polis ve ambulans gelerek kadını sakinleştirirken kadın, ambulansa bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
Bir anda yola çıkan kadın seyir halindeki bir arabanın önüne atlayarak kazaya sebep oldu. Kadına çarpan otomobil sürücüsü güçlükle dururken vatandaşlar yerde kalan kadını kaldırıma taşıdı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi.
Kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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