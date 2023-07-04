İzmir’deki makas katliamında yeni detay! Olay yerine geldi ardından hiçbir şey yokmuş gibi...





'KAZADAN SONRA OLAY YERİNE DÖNMÜŞ'

Kazaya yol açan sürücüye tepkisini dile getiren İsmail Girgin, "Katil nasıl olaydan sonra cinayet mahalline döner ya bu da aynısını yapmış. Duyduğumuza göre bu kişi kazadan sonra, sanayiye gidip aracını uygun bir yere park ediyor. Tekrar olay yerine dönüyor. Kazaya bakıyor. Eserini görüyor. Ardından hiçbir şey yokmuş gibi ayrılıyor. En ağır cezayı almasını istiyorum. Bir aileyi yok etti. Daha bir açıklaması yok. Ülkemizde idam cezası yok ama olsa bu ceza bile buna az gelir. İnsanların hayalini yok etti. Hastanedekilerin geleceği ne olacak bilemiyorum. Perişan durumdayız. Yapacak bir şey yok, elimiz kolumuz bağlı" diye konuştu.