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Sabiha Gökçen Havalimanı'nda aprona izinsiz girdiler: 2 kişi gözaltında

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.07.2023 Güncelleme Tarihi: 04.07.2023
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Sabiha Gökçen Havalimanı’nda aprona izinsiz girdiler: 2 kişi gözaltında

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuş saatine yetişemeyen iki yolcu izinsiz aprona çıktı. Yaşanan olaylar nedeniyle seferlerde herhangi bir aksaklık yaşanmadığı öğrenildi.

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