Adana’da sahilde vahşet! 11 yaşındaki Aydın’ı katletti ifadesi kan dondurdu
Geçen günlerde Adana’da dehşete düşüren bir olay meydana geldi. Etrafa tabancayla ateş açan 44 yaşındaki Hüsnü Şahbaz, sahilde ailesiyle vakit geçiren 11 yaşındaki Aydın Kılınç'ı boynundan vurdu. Ağır yaralı çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan Şahbaz’ın ifadesi kan dondurdu.
Yürek yakan olay 29 Haziran'da saat 04.00 sularında Adana'nın Karataş ilçesindeki sahilde meydana geldi.
İddiaya göre, bir süre önce eşiyle arası bozulan Zeynep Kılınç, 18, 11 ve 9 yaşındaki erkek çocuklarını yanına alarak sahilde bulunan bir barakanın terasında yaşamaya başladı. Saat 02.00 sıralarında sahile gelen ve barakanın sahibi olduğu öne sürülen Hüsnü Şahbaz, kadın ile çocuklarına barakadan çıkmalarını söyledi.
Bunun üzerine Zeynep Kılınç, çocuklarını alarak sahilde uyudu. İki saat sonra alkollü bir şekilde tekrar sahile gelen Şahbaz, tabancayla ilk önce etrafa rastgele, daha sonra da Kılınç ailesine doğru ateş açmaya başladı. Bu sırada kurşunlardan biri Kılınç'ın 11 yaşındaki oğlu Aydın'ın boynuna isabet etti.
Oğlunun boynundan vurulduğunu gören anne Kılınç, çığlık atarak yardım istedi. Bunun üzerine şüpheli Şahbaz, ağır yaralı çocuğu kendi otomobiliyle Karataş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Aydın Kılınç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Şahbaz ise gözaltına alındı.
Şahbaz ifadesinde, "Çok alkollüydüm. Nasıl oldu bilmiyorum? O kadın bana ait barakada yaşıyordu. Hiç ücret talep etmedim. Aramızda herhangi bir husumet yok. Olay nasıl oldu, ne zaman oraya gittim, hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi. Adliyeye sevk edilen Şahbaz, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Ölen Aydın Kılınç'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Karataş'ta defnedildi.
Acılı anne Zeynep Kılınç, yaşadıklarının etkisinden çıkamadığını belirterek, "Gece Hüsnü alkollü biri şekilde sahile geldi. İlk önce etrafa ateş açtı. Sonra 'hepinizi tarayacağım' diyerek bize doğru ateş etti. Kurşunlardan biri Aydın'ın boğazına isabet etti. Çocuğumu hastaneye zor yetişirdik. Zaten orada can verdi. Oğlum ölünce benim ciğerim, yüreğim yandı. Allah onun da yüreğini yaksın. En ağır cezayı alsın. Olaydan sonra 9 yaşındaki oğlum da devlet koruması altına alındı. Kalacak yerim olmadığı için çocuğumu geri alamıyorum. Yardım bekliyorum" diye konuştu.
Aydın Kılınç'ın ağabeyi Bahri Kılınç ise kardeşinin can verdiği anları unutamadığını söyleyerek katilin gereken cezayı almasını istediğini belirtti.
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