İzmir'de 'makas' katliamında kahreden detay! Hayatını kaybeden sürücünün son sözleri ortaya çıktı

İzmir'de makas atarak ilerleyen ve 5 kişinin ölümüne, 20 kişinin de yaralanmasına neden olan 18 yaşındaki sürücü Yusuf K. tutuklandı. Yapılan kontrollerde alkolsüz olduğu belirlenen Yusuf K.'ye trafik kanunu uyarınca makas atmaktan 4 bin 44 lira ceza kesildi. Yusuf K.'nın ifadesinde önünde giden aracı sollamak isterken direksiyon hakimiyetini kaybederek diğer araca çarptığını ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi. Hayvancılıkla uğraşan Özcan Özer'in ise kurban kesiminden sonra bir arkadaşından ödünç aldığı araçla eşini, kız kardeşini ve oğlunu alarak Gümüldür'e denize gittiği, kazanın ise Buca'ya evlerine dönüş sırasında yaşandığı öğrenildi.

Sabah Giriş Tarihi: 03.07.2023 08:49 Güncelleme Tarihi: 03.07.2023 09:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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