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Şanlıurfa'da piknik faciası! Yürekleri yakan haber: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2023 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
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Şanlıurfa’da piknik faciası! Yürekleri yakan haber: 2 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri kıyısında piknik yapmaya giden 2 kişi boğulurken 3 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Suriye sınırında yer alan Çiçekalan kırsal Mahallesinde yaşandı. Gaziantep'e bayram ziyareti için gelen şahıslar piknik yapmak için Fırat Nehri kıyısına gitti.

Nehirde yüzenlerden 5 kişi iddiaya göre akıntının aniden şiddetlenmesi nedeniyle suya kapıldı.

Çevredekiler tarafından sudan çıkartılan şahıslar, Birecik Devlet Hastanesine kaldırdı.

Burada tedavi altına alınan şahıslardan Baran Yavuz (16) ile Müslüm Yavuz (43) kurtarılamayarak hayatını kaybederken Osman Y. (40), İbrahim Halil Y.(16) ve Osman Y.'nin (44) ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Piknik faciası! PİKNİK FACİASI!

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