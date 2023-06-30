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İstanbul Tuzla'da fabrika yangını! Marmaray seferleri durduruldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 30.06.2023 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023
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İstanbul Tuzla’da fabrika yangını! Marmaray seferleri durduruldu

Son dakika haberine göre İstanbul Tuzla'da bulunan ve Marmaray hattının yakınındaki bir geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle Marmaray seferleri bir süre durdurulurken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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