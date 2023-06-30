Havalimanında kan donduran olay! Yürüyen banda kapıldı bacağı kesildi!
Tayland’ın başkenti Bangkok’ta bulunan Don Mueang Havalimanında kan donduran bir olay yaşandı. Terminal binasında yürüyen bir kadın, bacağının dize kadar olan bölümünü yürüyen yola kaptırdı, 57 yaşındaki kadının ayağı kesilerek kurtarılabildi.
Olayın yaşandığı andan itibaren bilinci açık şekilde uzun süre yardım bekleyen kadına sağlık ekipleri müdahale etmekte zorlandı.
Bacağının dize kadar olan bölümü mazgalın arasında kalan kadının daha fazla kan kaybı yaşamaması için bacağı kesildi. Ampute edilerek kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı. Hastanedeki sağlık ekibi, kadının kesilen bacağının yerine dikilemeyeceğini belirtti.
TAZMİNAT ÖDENECEK
Don Mueang Havalimanı Direktörü Karun Thanakuljeerapat olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, havalimanı yönetimi olarak üzgün olduklarını belirtti. Karun Thanakuljeerapat kazanın nedeninin tespit edilmesi için detaylı inceleme başlatıldığını, kadının tüm sağlık masraflarının havalimanı tarafından karşılanacağını ve kendisine gerekli tazminatın verileceğini ifade etti.
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