Havalimanında kan donduran olay! Yürüyen banda kapıldı bacağı kesildi!

TAZMİNAT ÖDENECEK

Don Mueang Havalimanı Direktörü Karun Thanakuljeerapat olaya ilişkin düzenlediği basın toplantısında, havalimanı yönetimi olarak üzgün olduklarını belirtti. Karun Thanakuljeerapat kazanın nedeninin tespit edilmesi için detaylı inceleme başlatıldığını, kadının tüm sağlık masraflarının havalimanı tarafından karşılanacağını ve kendisine gerekli tazminatın verileceğini ifade etti.