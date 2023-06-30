Sazlıbosna Barajı’nda ürküten manzara! Su renk değiştirdi balıklar ölmeye başladı

"ETRAFTA KANALİZASYON YETERSİZLİĞİ VAR"

Barajın kenarlarına çöp kovası yerleştirdiğini belirten Feridun Sağlam, "Buranın durumu kötü. Bizim insanlarımız duyarsız. Gelip piknik yapıp çöplerini bırakıp giderler. Etrafta kanalizasyon yetersizliği de var. Haliyle etraftan gelen pis su baraja birikiyor, sonra su bozuluyor. Balıklar insanlarımızın attığı çöplerden bu hale geliyor. Su yosunlaşıyor, balıklar ölüyor. Burası hep böyle. İnsanları ne kadar uyardıysak bir faydası olmadı. Devlet buraya tabela koydu, tabelayı söktüler, ben çöp kovası koydum, çöp kovasını çaldılar. Bizim insanlarımız yapmalı, insanlar temiz olmalı ki baraj temiz olsun. Bu suyu hepimiz içiyoruz şuralara bakın" dedi.