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Son dakika: Kahramanmaraş'ta deprem: 4.3 ile sallandı | AFAD son depremler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2023 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
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Son dakika: Kahramanmaraş’ta deprem: 4.3 ile sallandı | AFAD son depremler

Son dakika haberleri... AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçeside saat 08.28'de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı yerin 6.98 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

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