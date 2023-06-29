Taksim’de yan bakma kavgası: Ara sokakta yakalayıp defalarca bıçakladı





BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ SALDIRGANI YAKALADI



Olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri, yaptığı çalışma sonucunda saldırgan Enes O. ile olaya karışan Mert A.'yı (18) kısa sürede yakaladı. Emniyette işlemleri tamamlanan iki şahıs adliyeye sevk edildi. Şahıslardan Enes O. tutuklanırken, Mert A. ise serbest bırakıldı. Enes O.'nun ifadesinde kız arkadaşına baktığı gerekçesiyle Fatih B. isimli şahısla tartışmaya başladığını söylediği, eğlence mekanı çıkışında da bıçakla kavga ettiğini söylediği öğrenildi.

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