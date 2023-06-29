29 Haziran 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Beykoz’da tek katlı ev alev alev yandı

Beykoz’da tek katlı ev alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2023
ABONE OL
Beykoz’da tek katlı ev alev alev yandı

Son dakika haberine göre Beykoz’da tek katlı evde yangın çıktı. Bir anda alevlerin tüm evi sardığı yangında can kaybı ve yaralı olmazken ev kullanılamaz hale geldi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA