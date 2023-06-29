Kızılırmak’ta can pazarı! Topu kaçan 3 çocuğun cesedine ulaşıldı

Dalgıçlar, diğer iki çocuğun bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek, arama-kurtarma çalışmalarını yerinde koordine etti.

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