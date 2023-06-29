Ümraniye’de korkutan yangın! Bütün mahalle sokağa döküldü





Bina sahibi Remzi Acar, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. İçerideki kişi çıkardık hemen. 4-5 kişi vardı. Bizde yok bir şey çok şükür" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor

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