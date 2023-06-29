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Ümraniye’de korkutan yangın! Bütün mahalle sokağa döküldü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2023
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Ümraniye’de korkutan yangın! Bütün mahalle sokağa döküldü

Son dakika haberleri... Ümraniye’de 4 katlı bir binanın çatı katı, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hafif yaralandı.

Yangın saat 14.00 sıralarında Ümraniye Altınşehir Mahallesi Şenel Caddesi'ndeki 4 katlı binanın çatı katında çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle panik yaşayan mahalle sakinleri sokağa döküldü. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangına müdahale eden bir itfaiye eri yaralandı. Yaralanan itfaiye erine ambulansta müdahale edildi.



Bina sahibi Remzi Acar, "Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. İçerideki kişi çıkardık hemen. 4-5 kişi vardı. Bizde yok bir şey çok şükür" dedi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor

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