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İstanbul'da ortalık savaş alanına döndü! Karşı şeride dalan yolcu otobüsü dehşet saçtı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.06.2023 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023
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İstanbul’da ortalık savaş alanına döndü! Karşı şeride dalan yolcu otobüsü dehşet saçtı

Son dakika haberleri... Arnavutköy'de karşı yöne geçen yolcu otobüsü araçlara çarptı. Kazada yaralananlar olduğu belirtilirken olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Arnavutköy'de şehirler arası yolcu taşıyan bir otobüsü karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarptı.

Habipler yolu üzerinde ilerleyen yolcu otobüsünün karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpması nedeniyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kaza nedeniyle Arnavutköy istikametinde trafiğe kapanan yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Olay yerinde önlem alan ekiplerin çalışması sürüyor.

A Haber olay yerinde A HABER OLAY YERİNDE

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