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Bilet aldı hayatı değişti! Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor

YAŞAM A Haber
Giriş Tarihi: 28.06.2023 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023
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Bilet aldı hayatı değişti! Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor

1990 yılında aldığı biletle hayatı değişen bir yolcunun hikayesi... Ömürlük uçak bileti alan Amerikalının ne kadar mantıklı bir yatırım yaptığı, aradan geçen yıllarda ortaya çıktı.

Bindiği her uçakta yıldız olarak karşılanıyor.

Bilet aldı hayatı değişti! Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor

Tüm dünya ömürlük bileti nedeniyle onu kıskanıyor.

Bilet aldı hayatı değişti! Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor

"Tom Stuker" 1990'da yani daha 36 yaşındayken, tüm uçuşlarda geçerli bir bilete tam 290 bin dolar verdi.

Bilet aldı hayatı değişti! Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor

O günlerde duyanlar için bu bir çılgınlığa eşdeğerdi.

Bilet aldı hayatı değişti! Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor

Ancak ilerleyen yıllar ne kadar iyi bir yatırım yaptığını gösterdi.

Bilet aldı hayatı değişti! Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor

AYA 50 KEZ GİDİP GELEBİLİRDİ

33 yıldır dünyayı gezen adam, 37 milyon kilometreden fazla yol yaptı. Yani mümkün olsa aya 50 kez gidip gelebilirdi.

Bilet aldı hayatı değişti! Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor

KRALLAR GİBİ YAŞIYOR

Yılın 250 gününü havada geçiriyor. Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor.

Bilet aldı hayatı değişti! Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor

Her yıl yeni bir efsanesi ortaya çıkan Skuter, 100'den fazla ülkeyi gördüğü yolculuklardan meraklılara uçuş tavsiyeleri veriyor.

Bilet aldı hayatı değişti! Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor

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