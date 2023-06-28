Bilet aldı hayatı değişti! Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor
YAŞAM A Haber
1990 yılında aldığı biletle hayatı değişen bir yolcunun hikayesi... Ömürlük uçak bileti alan Amerikalının ne kadar mantıklı bir yatırım yaptığı, aradan geçen yıllarda ortaya çıktı.
Bindiği her uçakta yıldız olarak karşılanıyor.
Tüm dünya ömürlük bileti nedeniyle onu kıskanıyor.
"Tom Stuker" 1990'da yani daha 36 yaşındayken, tüm uçuşlarda geçerli bir bilete tam 290 bin dolar verdi.
O günlerde duyanlar için bu bir çılgınlığa eşdeğerdi.
Ancak ilerleyen yıllar ne kadar iyi bir yatırım yaptığını gösterdi.
AYA 50 KEZ GİDİP GELEBİLİRDİ
33 yıldır dünyayı gezen adam, 37 milyon kilometreden fazla yol yaptı. Yani mümkün olsa aya 50 kez gidip gelebilirdi.
KRALLAR GİBİ YAŞIYOR
Yılın 250 gününü havada geçiriyor. Kazandığı uçuş milleriyle krallar gibi yaşıyor.
Her yıl yeni bir efsanesi ortaya çıkan Skuter, 100'den fazla ülkeyi gördüğü yolculuklardan meraklılara uçuş tavsiyeleri veriyor.
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