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İstanbul'da trafikte zor anlar! Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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İstanbul’da trafikte zor anlar! Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı

İstanbul’da dün sahibinin elinden kaçan kurbanlık dana ortalığı birbirine kattı. Dananın üzerine koştuğunu gören sürücüler trafikte beklerken dana kısa sürede yakalandı. İşte o anlar...

İstanbul'da yaşanan olay, dün Beykoz ilçesine bağlı Çubuklu Mahallesi'nde meydana geldi.

Bir anda sahibinin tuttuğu iplerden kurtulan kurbanlık dana, cadde üzerinde koşmaya başladı.

Dananın üzerine koştuğunu gören sürücüler trafikte bekledi.

Kaçmaya çalışan dana, kısa bir süre sonra tekrar yakalanarak zapt edildi.

Sahibinin elinden kaçan kurbanlık dananın panik oluşturduğu ve vatandaşların danadan kaçtığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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