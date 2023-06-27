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Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir? 2023 Diyanet açıklaması!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.06.2023
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Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilir? 2023 Diyanet açıklaması!

"Kurban kesim vakti ne zaman ve biter?" sorusunun cevabı araştırılmaya başlandı. Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba- 1 Temmuz tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? sorusunun cevabı merak konusu oldu. İşte, Diyanet açıklaması...

"Kurban kesim vakti ne zaman ve biter?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Vatandaşlar, Kurban Bayramı hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı'nın konuya ilişkin bazı açıklamaları bulunuyor. İşte, en çok sorulan " Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter?" sorusunun yanıtı...

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR, BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

ZİHİCCE AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Hicri takvime göre yılın 12. ve son ayı olan Zilhicce ayı; 19 Haziran 2023 Pazartesi günü idrak edilecek. Kurban Bayramı da Zilhicce'nin 10'uncu günü başlayacak ve 4 gün sürecek.

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