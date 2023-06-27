Yanlışlıkla vuruldu bir de üstüne dayak yedi! İstanbul’da ilginç olay

Güngören'de otomobille ilerleyen 2 kişiden biri, motosiklet üzerindeki husumetlilerini silahla vurmak isterken yanlışlıkla arkadaşını vurduktan sonra kaçtı. Silahla yaralan kişi ise daha sonra husumetlilerinden dayak yedi.





Olay, dün öğle saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 07 AFP 686 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi, yolda husumetlilerini gördü.