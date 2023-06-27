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Yanlışlıkla vuruldu bir de üstüne dayak yedi! İstanbul'da ilginç olay

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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Yanlışlıkla vuruldu bir de üstüne dayak yedi! İstanbul’da ilginç olay

İstanbul Güngören'de bir şahıs aralarında motosiklet üzerindeki husumetlisini vurmak isterken yanlışlıkla arkadaşını vurdu. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralana kişi ise husumetlilerinden dayak yedi.

Güngören'de otomobille ilerleyen 2 kişiden biri, motosiklet üzerindeki husumetlilerini silahla vurmak isterken yanlışlıkla arkadaşını vurduktan sonra kaçtı. Silahla yaralan kişi ise daha sonra husumetlilerinden dayak yedi.



Olay, dün öğle saatlerinde Güngören Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, 07 AFP 686 plakalı otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi, yolda husumetlilerini gördü.

Otomobilin yolcu koltuğunda oturan belindeki silahı çıkartarak husumetlilerine ateş etmek isterken yanındaki arkadaşını vurduktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaştı. Silahlı saldırıya uğrayan motosiklet üzerindeki 2 kişi de bu kez silahla yaralı kişiyi otomobilden indirerek dövmeye başladı. Motosikletliler daha sonra aynı motosikletle olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırırken, polis ekipleri ise tarafları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan yaralının motosikletli kişilerin saldırısına uğradığı anlar ise cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde 2 kişinin yaralıya tekme attığı, bu sırada çevredekilerin engellemeye çalıştığı görüldü.

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