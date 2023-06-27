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Artvin'de ipini koparan boğa ortalığı birbirine kattı! Kurban pazarında panik anları

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.06.2023 Güncelleme Tarihi: 27.06.2023
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Artvin’de ipini koparan boğa ortalığı birbirine kattı! Kurban pazarında panik anları

Artvin’de kurban pazarında ipini koparan boğa ortalığı birbirine kattı. Kısa süreli paniğe sebep olan boğa, sahibi tarafından yakalanarak yeniden bağlandı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Artvin'in Hopa ilçesinde kurulan hayvan pazarında sahibinin elinden kaçan kurbanlık boğa, ortalığı bir birine kattı.

Çevredekilerinin bütün müdahalesine rağmen yakalanamayan boğa, kısa süreli paniğe neden oldu.

İnsanların ve araçların arasına dalan boğa, sahibinin yakalamasıyla yeniden pazar yerindeki yerine bağlandı.

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kayıt altına alındı.

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